Va in giro durante la quarantena, denunciata una donna nelle Giudicarie

TRENTO. La polizia locale delle Giudicarie di Tione di Trento ha segnalato all'autorità giudiziaria una donna che, nonostante risultasse positiva al Covid e le fosse stato notificato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, è stata notata muoversi liberamente sul territorio in più occasioni.

La donna - informa il corpo di polizia - è stata riconosciuta dagli stessi agenti che le avevano notificato il divieto di uscire di casa, secondo l'ordinanza emessa dal sindaco.

La segnalazione si inserisce nell'ambito dell'attività di controllo della polizia locale della zona, che, nel corso delle ultime due settimane, ha intensificato i controlli relativi alle persone poste in quarantena e sull'utilizzo del Green pass dove è obbligatorio.

Per il mancato possesso della certificazione verde sono state comminate 15 sanzioni, a lavoratori o ai loro datori di lavoro per omesso controlli sui dipendenti. In particolare le sanzioni hanno riguardato due operai edili, un negoziante, tre artigiani, un barista, due autotrasportatori, un addetto alle pulizie, una donna trovata a consumare al tavolo di un locale senza certificazione e quattro titolari di azienda.