Fugatti: in Trentino scuole riaperte dal 2 marzo

TRENTO. Dal 2 marzo saranno riaperte tutte le scuole in Trentino. Lo ha detto oggi, venerdì 28 febbraio, il governatore Maurizio Fugatti a Fai della Paganella, dove si è riunita oggi la giunta provinciale.

Il presidente ha ribadito che non c'è nessun caso di coronavirus ad ora in provincia di Trento, pur precisando che in Lombardia la situazione è complicata e questo non è rassicurante.