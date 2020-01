Folgarida, circa 150 scolari in vacanza colpiti da malessere: in 15 all'ospedale

TRENTO. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari sta assistendo dalla notte scorsa circa 150 ragazzi delle medie colpiti da malessere mentre erano in vacanza a Folgarida di Dimaro, in Val di Sole. Due le ipotesi: l'intossicazione alimentare o una gastroenterite virale. Questa la situazione aggiornata alla prima serata di oggi, 29 gennaio 2020.

Il gruppo, formato da circa 200 ragazzi, proviene dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Quindici i casi che hanno richiesto il ricorso alle cure ospedaliere a Cles e Trento: un professore e quattordici ragazzini, molti dei quali già dimessi in giornata, ma altri loro compagni hanno iniziato ad accusare disturbi nel pomeriggio. I sintomi sono soprattutto vomito e diarrea.

L'allarme era stato lanciato nella notte fra martedì e mercoledì e all'interno dell'albergo che ospitava le comitive era stata allestita un'astanteria per curare direttamente sul posto le persone che mostravano sintomi gastrointestinali. I Nas di Trento e i tecnici dell'igiene pubblica hanno prelevato campioni di alimenti e stanno lavorando sulle indagini epidemiologiche per individuare le cause del malessere.

Un gruppo proveniente da Noceto, raggiunto dalla dirigente scolastica, è già ripartito per ritornare a casa.