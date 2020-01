Malessere in gita a Folgarida, dirigente di Parma raggiunge gli alunni

Il direttore medico dell'ospedale, Flavio Girardi precisa come in due casi, si tratta di una coppia d'adulti di ritorno dalla Cina, si sia evidenziata un'infezione influenzale (Influenza A), che riduce la probabilità di una possibile ulteriore infezione da coronavirus. Il terzo caso si è palesato nel pomeriggio. Per tutti e tre test e analisi specifiche: si attendono le risposte da Roma. L'invito alla popolazione: "Rivolgetevi al medico di famiglia"