Estate sempre più vicina, il Trentino si prepara: «Le prenotazioni stanno nuovamente arrivando»

TRENTO. Sulle spiagge italiane (venete in primis: Jesolo e le altre) cominciano a riaprire lettini e ombrelloni. Alle frontiere ora basta un tampone negativo per fare serenamente avanti e indietro, senza lo spauracchio della quarantena. Negli alberghi si tirano a lucido le camere. L’estate non sta affatto finendo, per contraddire i Righeira. Anzi, è partito il conto alla rovescia che ci riporterà, finalmente, dentro una stagione turistica che ci manca come il pane, ormai da troppi mesi. Il Trentino, con le sue montagne e i suoi laghi, è pronto a recitare, nuovamente, il ruolo di protagonista nell’offerta turistica italiana e internazionale. E le prospettive, in tal senso, inducono all’ottimismo. Lo dicono i numeri, anche se per ora limitati alle prenotazioni che cominciano ad arrivare negli hotel e nelle strutture extralberghiere, soprattutto case vacanze. E lo dimostra il fermento che si respira nelle località di maggior richiamo: sul Garda Trentino, nei centri di montagna, nelle città più grandi.

L’incontro con gli operatori del settore

E lo hanno evidenziato gli operatori del settore durante un incontro (online) organizzato da Trentino Marketing con l’intenzione di fare il punto proprio in vista delle sempre più imminenti riaperture e alla luce del netto miglioramento, anche in Trentino, della situazione epidemiologica che è frutto in larga parte della campagna vaccinale. Ma l’incontro è servito pure a presentare il piano di comunicazione predisposto dalla società provinciale per promuovere la prossima stagione estiva.

A delineare un quadro che induce, tutto sommato, all’ottimismo è stato il presidente di Trentino Marketing Gianni Battaiola, come riporta la stessa società. «Da oggi siamo fuori dalla quarantena – le sue parole - e le prenotazioni stanno nuovamente arrivando, possiamo quindi davvero ragionare sul rilancio del settore turismo sapendo che sarà comunque molto diverso da quello attuale. Ma abbiamo la possibilità di guardare con fiducia al futuro perché abbiamo dimostrato di essere capaci di accogliere in sicurezza gli ospiti. Importante ed efficace la campagna di comunicazione messa in campo».

Medesima lunghezza d’onda per l’amministratore delegato Maurizio Rossini: «Stiamo ricevendo notizie positive e alcune decisioni ci fanno capire che le vacanze potranno ripartire a breve. Analizzando i dati dai diversi mercati abbiamo la percezione che c’è molta voglia di tornare in Trentino e stanno crescendo i contatti e le richieste di informazioni».

L’assessore provinciale Roberto Failoni, dopo aver ripercorso i drammatici mesi passati e gli sforzi comunque fin qui compiuti, si è adoperato in una sorta di esortazione: «Adesso contiamo su una ripartenza veloce, perché non ci possiamo permettere altri periodi di difficoltà. Abbiamo l’esperienza, abbiamo i protocolli e con l’aiuto di tutti gli addetti possiamo puntare ad una stagione estiva importante».

Presente alla riunione in streaming anche Giancarlo Ruscitti, dirigente del Dipartimento salute: «Guardando all’estate, anche grazie ai vaccini che si stanno facendo anche negli altri paesi, saremo più protetti rispetto a un anno fa. E poi avremo la green pass sulla quale stiamo lavorando nel tavolo nazionale: sarà attivabile attraverso la tessera sanitaria, si passerà come un Pos e ricevendo subito la risposta. Dovremo però continuare ad adottare alcune regole che la scorsa estate applicate con rigore hanno pagato. Separazione e distanze in particolare».

La campagna di comunicazione

Il 15 maggio prenderà il via la nuova campagna di comunicazione che riproporrà il concetto “Respira, sei in Trentino”. Le immagini panoramiche del Trentino, con la scritta “Arriva l’estate. E ti lascerà senza parole”, troveranno spazio su riviste e quotidiani nazionali (Repubblica, Corriere, La Stampa, Sport Week, per citarne alcuni) ma anche esteri, e pure sulle reti Rai e Mediaset e sulle principali Tv europee. Una campagna innovativa, in Italia e Germania, sarà rivolta ai giovani e vedrà il coinvolgimento di famosi influencer. In corso la collaborazione con Airbnb, con tanto di concorso per il miglior racconto di esperienza di smartworking in Trentino (un migliaio le candidature). E infine ci saranno i grandi eventi, dai Mondiali di mountain bike, di fine agosto in Val di Sole, agli Europei di ciclismo su strada a Trento, a settembre, alle regate sul Garda e i ritiri sportivi.