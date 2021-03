Entra in vigore la legge 5 che facilita l'utilizzo del superbonus 110% e sblocca le assunzioni nei Comuni

TRENTO. ​​​​Pubblicata oggi (martedì 30 mazo) sul Bollettino Ufficiale della Regione, entrerà in vigore domani, 31 marzo, la legge provinciale 5 approvata la settimana scorsa in Consiglio provinciale su proposta dell’assessore Mario Tonina, che detta misure urgenti di semplificazione in materia edilizia, urbanistica ed enti locali.

La normativa di 12 articoli modifica la legge provinciale del 2015 per il governo del territorio e l’articolo 8 della legge provinciale 27 del 2010 in materia di personale degli enti locali. Il provvedimento, oltre ad aprire la strada ad una più agevole applicazione del “superbonus del 110 per cento” riconosciuto a chi effettua interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sblocca le assunzioni di personale nei Comuni del Trentino che optano per la gestione associata dei servizi. ​​