Da lunedì in Alto Adige al via i test nasali gratuiti per tutti

BOLZANO. L’obiettivo è di testare il maggior numero di cittadini due volte a settimana, in modo da ridurre la possibilità che il virus circoli in maniera incontrollata partendo dalle persone asintomatiche, che nei primi giorni di incubazione del virus rischiano di non presentare i sintomi del Covid ma di essere altamente contagiosi.

La strategia di screening della Provincia di Bolzano – dopo i test autosomministrati nelle scuole – prosegue e rilancia.

Lunedì 19 aprile parte nei primi Comuni aderenti “Testiamoci”, l’azione di test nasali a tappeto gratuiti.

Dopo l’allestimento del tendone in piazza Magnago a Bolzano per i dipendenti provinciali, a partire da lunedì 19 in via sperimentale - dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 18 - sarà

possibile fare un test nasale autosomministrato in una delle cinque stazioni dislocate nelle sedi dei quartieri cittadini. Sono la sala polifunzionale Rosenbach in

piazza Nikoletti a Oltrisarco; la sala Europa in via del Ronco nel quartiere Europa-Novacella; la

sala Ortles in piazzetta Anne

Frank a Don Bosco; la sala posta

all’ultimo piano di Casa Altmann

in via Fago per il quartiere

Gries-Quirino e il tendone allestito dalla Provincia in piazza Magnago per il quartiere Centro-Piani-Centro.

Potranno effettuare il test i cittadini residenti a Bolzano

(minori compresi se accompagnati) e le persone con sede di lavoro nel capoluogo.

È necessaria la prenotazione da fare online accedendo al sito del Comune (www.comune.bolzano.it) sull’apposita

piattaforma/sistema di prenotazione attiva a partire da lunedì 19

aprile, oppure telefonicamente

0471-997808, lun-ven

8,30-12,30 e 14-17.

Al Palaresia,

fino a fine mese, si prosegue coi

test antigenici rapidi gratuiti con

orario dal lunedì al sabato dalle 12

alle 18.

Coloro che risultano positivi vengono subito posti in isolamento domiciliare preventivo fino ad un tampone molecolare di conferma.