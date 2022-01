Covid, un altro decesso in Alto Adige. In 24 ore dieci pazienti in più in ospedale

BOLZANO. Un'altra persona ha perso la vita in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Si tratta di una donna over 80. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è ora di 1.343.

In netto aumento il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in area medica: sono 118, dieci in più rispetto ad ieri. In calo, invece, quelli assistiti in terapia intensiva: sono 14, due in meno.

I 118 pazienti "rappresentano un picco", ma d'altra parte, ha sottolineato l'assessore alla sanità Thomas Widmann, "con Omicron vediamo che questi pazienti non vanno in terapia intensiva e la permanenza in ospedale è più breve".