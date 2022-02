Covid, in Trentino un decesso ma calano ancora i ricoveri

TRENTO. Si segnala purtroppo un altro decesso per Covid-19 nei dati del bollettino trentino di questo mercoledì 16 febbraio 2022; l'Azienda sanitaria fa sapere che si tratta di una donna ultraottantenne, vaccinata che soffriva anche di altre patologie.

Calano i nuovi contagi: sono 402, 37 positivi al molecolare (su 500 test effettuati) e 365 all’antigenico (su 3.924 test effettuati).

I molecolari poi confermano 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Si riduce ancora il numero dei pazienti ricoverati, sono 115 (-12), di cui 12 in rianimazione (-1).

Nella giornata di ieri sono stati registrati 3 nuovi ricoveri e 15 dimissioni.

Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 402 contagi, 1 decesso Sono 402 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 115, dei quali 12 in rianimazione. Un decesso.

I casi attivi nella nostra provincia sono diminuiti di 406 unità e raggiungono quota 6.393.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 24. Le dosi di vaccino raggiungono 1.171.137 somministrazioni, di cui 420.348 seconde dosi e 302.038 terze dosi. Oggi i guariti sono 808 in più, per un totale di 127.128 da inizio pandemia.