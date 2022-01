Covid, in Trentino altri due morti e aumentano i ricoveri

TRENTO. Altri due decessi per Covid in Trentino. Lo registra il bollettino di oggi (27 gennaio) dell’Azienda provinciale dei servizi sanitari, che dà conto anche di 1.913 nuovi casi positivi su 12.064 tamponi. I decessi sono avvenuti entrambi in ospedale, si tratta di un uomo non vaccinato e di una donna vaccinata di oltre 80 anni, affetti da altre patologie.

Tra i nuovi casi, 84 risultano positivi al molecolare (su 718 test effettuati) e 1.829 all’antigenico (su 11.346 test effettuati). I molecolari poi confermano 90 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 511.

I casi attivi in Trentino sono 25.061, con +1.979 guariti, per un totale di 91.388 da inizio pandemia.

Sul fronte ospedali i pazienti attualmente ricoverati sono 176, di cui 25 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 23 nuovi ricoveri e 16 dimissioni.

I vaccini somministrati sono arrivati a quota 1.114.211, di cui 407.553 seconde dosi e 260.861 terze dosi.

I nuovi casi odierni sono suddivisi tra queste fasce di età:

80 tra 0-2 anni

93 tra 3-5 anni

154 tra 6-10 anni

99 tra 11-13 anni

125 tra 14-18 anni

500 tra 19-39 anni

590 tra 40-59 anni

142 tra 60-69 anni

73 tra 70-79 anni

57 sono persone di 80 e più anni.