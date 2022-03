Covid, in Alto Adige muoiono altre due anziane

BOLZANO. La curva scende ma il Covid non smette di causare vittime: altri due anziane morti nelle ultime 24 ore in Alto Adige, sono due donne, una over 80 e una ultranovantenne.

Il bollettino di oggi (7 marzo) dell’Azienda sanitaria registra 258 nuovi contagi.

Stabili i numeri dei ricoveri (68), in terapia intensiva in questo momento c’è un solo paziente.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri: (06 marzo ): 242

Nuovi casi testati positivi da PCR: 8

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il bollettino dei contagi in Alto Adige: 258 nuovi casi e 2 decessi Sono 2 i nuovi casi di positività rilevati in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Un paziente in terapia intensiva, 2 decessi.

Test antigenici eseguiti ieri: 2.243

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 250

Dati casi positivi del (06.03.) per fascia d'età:

0-9: 42 = 16%

10-19: 48 = 19%

20-29: 26 = 10%

30-39: 34 = 13%

40-49: 45 = 17%

50-59: 39 = 15%

60-69: 16 = 6%

70-79: 2 = 1%

80-89: 5 = 2%

90-99: 1 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 258 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 67

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 67 (agg. al 28.02.)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 7

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 1

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.416 (+2: 1F 80-89, 1F 90+)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 4.738

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 292.537

Guariti totali: 186.901 (+473).