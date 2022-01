Covid, altri tre decessi in Trentino

TRENTO. Altri tre decessi appesantiscono il bollettino sulla situazione Covid-19 in Trentino dove nelle ultime 24 ore si registrano più di 2.000 nuovi contagi.

E crescono purtroppo anche i ricoveri in ospedale: ieri ce ne sono stati altri 27 ai quali si sono contrapposte 17 dimissioni, ma il totale sale a 157, di cui 27 in rianimazione.

Tutti e 3 i decessi sono avvenuti in ospedale: si tratta di 2 uomini e di 1 donna ed avevano un’età compresa fra i 60 ed i 93 anni. Tutti presentavano patologie pregresse e uno di loro non era vaccinato.

Sul fronte dei nuovi contagi, sono 154 i casi positivi riscontrati dal molecolare (su 1.503 test effettuati) e 2.124 dall’antigenico (su 11.647 test effettuati). Il totale è di 2.278 nuovi positivi.

Sono 2.278 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 157, dei quali 27 in rianimazione. Tre decessi.

I molecolari hanno confermato anche 66 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le fasce d’età la situazione è la seguente: 38 nuovi contagi tra 0-2 anni, 39 tra 3-5 anni, 124 tra 6-10 anni, 92 tra 11-13 anni, 184 tra 14-18 anni, 771 tra 19-39 anni, 731 tra 40-59 anni, 167 tra 60-69 anni, 80 tra 70-79 anni e 52 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 25.

Oggi si contano anche 496 nuovi guariti che portano il totale a 58.228.

I numeri della campagna vaccinale sono i seguenti: 1.033.198 somministrazioni comprese 397.979 seconde dosi e 196.552 terze dosi.