Coronavirus, in Trentino 6 vittime e 257 contagi. Altre 4 persone in rianimazione

TRENTO. Altre sei vittime e 257 nuovi contagi. Questa la situazione di oggi, 9 novembre, in Trentino. Numeri elevati se si considera il numero dei tamponi che ieri sono stati analizzati dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara: 993, che portano il totale dei test molecolari fatti dall’inizio della pandemia a quota 309.953.

Sono 4 in più i posti occupati in terapia intensiva, che raggiungono quota 24, mentre in alta intensità figurano 28 pazienti e nei reparti di terapia intensiva 247 persone.

Le persone attualmente positive sono 3.074, quelle contagiate da inizio pandemia 11.765. I decduti sono stati 536.

In isolamento domiciliare quasi 2500 persone, per la precisione 2448. Cento i dimessi.

Tornando ai contagi, ci sono anche 2 piccolissimi, con meno di 2 anni e 54 persone che hanno più di 70 anni.

Sono 3 i casi, fra ospiti e operatori, registrati nelle Rsa.

Sul fronte scolastico, sono in corso accertamenti per la situazione di 28 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare dal cui esito dipenderà la decisione di porre in isolamento le rispettive classi (ieri quelle in quarantena erano 294).