Coronavirus, chiusi i Passi Gardena e Sella

BOLZANO. In Alto Adige «sono state chiuse al traffico le strade dolomitiche di Passo Gardena e Passo Sella». Lo annuncia l'assessore provinciale alla mobilità, Daniel Alfreider, che non esclude «altre chiusure nei prossimi giorni».

Alfreider fa appello ai cittadini a «mettere la salute al primo posto», evitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari. Fra questi vi sono anche quelli tramite i mezzi del trasporto pubblico locale il cui utilizzo, secondo Alfreider, «deve essere limitato ai casi di estrema necessità e in alcun modo per il tempo libero».

Tra l'altro, sono state rafforzate le misure di sicurezza all'interno degli autobus, mentre per quanto riguarda la necessità di limitare ogni spostamento dalla propria abitazione, sono previsti controlli da parte delle forze dell'ordine. Per non incorrere nelle sanzioni, sarà necessario essere muniti dell'autocertificazione riguardante le esigenze che stanno alla base dei propri spostamenti.