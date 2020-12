Bassi: “I contagiati in Trentino? Non tremila, ma diecimila”

TRENTO. Le persone attualmente contagiate in Trentino oscillano, secondo i dati ufficiali, fra le 2 e le 3 mila persone. Questa la situazione “dichiarata” nel mese di novembre. Una situazione molto diversa da quella reale secondo il professor Davide Bassi, ex rettore dell’Università di Trento, ordinario di Fisica sperimentale in pensione. Che di contagi ne ha stimati fino a 10 mila. “Una bella differenza, non vi pare?Una bella differenza, non vi pare?”, scrive il docente nel suo blog.

“Visto che le Autorità politiche e sanitarie del Trentini ignorano le richieste di trasparenza e continuano a raccontare solo mezze verità, ho cercato di ricostruire quale potrebbe essere stato l'andamento reale delle persone identificabili come "attualmente positive" dalla fine di ottobre in poi. Il metodo utilizzato non fornisce stime accuratissime, ma - almeno come andamento generale - non dovrei essere lontano dal valore reale. Se mi sono sbagliato, sarò lieto di riconoscerlo perché vorrà dire che la Provincia Autonoma di Trento si sarà decisa - sia pur tardivamente - a dire tutta la verità. Per la mia stima ho usato due dati incontrovertibili: l'andamento dei ricoveri nei reparti Covid del Trentino ed il valore della prevalenza pari all'1,85% della popolazione nella seconda metà di novembre, così come dichiarato da un alto dirigente di APSS Trento durante una conferenza stampa”.