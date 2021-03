Allarme per la nuova variante britannica in Tirolo: oltre 100 casi individuati

BOLZANO. Nel giorno in cui l’Austria annuncia la sospensione dei tamponi a tappeto al Brennero, preoccupa la presenza in Tirolo di una nuova variante britannica (E484k). Per limitare la diffusione mercoledì scatta l'obbligo di tampone negativo per entrare e uscire dal land austriaco. In Tirolo sono già oltre 100 i casi sequenziati, "più che nel resto del mondo", afferma il virologo Andreas Bergthaler in un'intervista al quotidiano viennese Die Presse.

Per il momento - spiega Bergthaler - non è chiaro se la variante è stata importata oppure se si è sviluppata autonomamente in Austria, come avvenuto nella scorse settimane anche nell'Oregon negli Usa. L'esperto teme una copertura limitata degli attuali vaccini e spezza una lancia per provvedimenti ancora più incisivi: "Dobbiamo prendere controllo del virus il prima possibile. Non possiamo puntare tutto su una carta, sperando nell'effetto della bella stagione", ribadisce il virologo.