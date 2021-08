Aggredita mentre va al lavoro: il ladro la strattona e le porta via la borsetta, strappandole il vestito

BOLZANO. Assalita alle spalle, strattonata e rapinata. È accaduto giovedì scorso, attorno alle 6.30 del mattino, ad una donna di Bolzano che si stava recando al lavoro a piedi. Tutto è accaduto in pochi secondi, nel tratto di ciclabile che da via Genova passa sotto ponte Palermo. La donna stava camminando tranquillamente quando ha incrociato un ragazzo in bici che, in un primo momento, ha continuato a pedalare, allontanandosi di qualche metro, ha fatto inversione a “U” ed è piombato sulla donna, aggredendola alle spalle. Fulmineo e violento, il giovane non è nemmeno sceso dalla bicicletta, ma ha afferrato la cinghia della borsetta che la vittima teneva a tracolla e l’ha tirata con una forza tale da strappargliela di dosso. E da strapparle anche il vestito. Ma l'aggressore potrebbe avere le ore contate.