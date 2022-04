Addio a Vigilio Nicolini, si è spento a 78 anni l’ex assessore provinciale

TRENTO. Si è spento la scorsa notte a 78 anni, nella sua casa di Bersone, Vigilio Nicolini, già assessore provinciale della Democrazia Cristiana nelle giunte Mengoni e Malossini, sindaco di Pieve di Bono e presidente del Bim del Chiese. Da anni aveva problemi di salute.

Nicolini è figura notissima non solo in ambito giudicariese: dal 1973 al 1983 Sindaco di Pieve di Bono, è stato anche presidente del Bacino Imbrifero della Valle del Chiese. Nel 1983 entra in consiglio provinciale dove rimarrà per 10 anni fino al 1993. Diventa assessore provinciale ai lavori pubblici.

Per anni, dal 2009 al 2015, è stato anche presidente dell’Esco Bim del Chiese.

Nella Dc delle Giudicarie Nicolini era sostenuto e affiancato dagli storici sindaci dell’epoca tra cui Gianantonio Antolini di Tione, Fiorindo Malfer di Storo, Rino Galazzini e Eligio Valentini di Villa Rendena nonché da Aldo Ongari e Luca Carli, assessori prima di lui in Provincia.

Nel Chiese, ma non solo, Vigilio Nicolini era molto conosciuto anche prima di entrare in politica: assieme al compianto cugino Franco avevano gestito l’azienda di famiglia ( Nicolini Bagni) a Strada dove all’epoca i due cugini avevano casa. Vigilio era inoltre cognato di Basilio Mosca, storico insegnante e poi pure lui già sindaco di Pieve di Bono.

Nicolini lascia la moglie Noemi e tre figli, Alice, Elisa e Stefano.

Lunedì 4 aprile il funerale alle 14.30 nella chiesa di Pieve di Bono.