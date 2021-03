A Trento il passaggio dell’ermellino fra i rettori in diretta YouTube

TRENTO. Dopo le elezioni del 23 febbraio che hanno indicato Flavio Deflorian come prossimo rettore dell’Università di Trento, si avvicina il giorno del passaggio di consegne e dell’insediamento. L’avvicendamento con l’attuale rettore, Paolo Collini, avverrà il prossimo 31 marzo, per la prima volta per l’Ateneo, con una cerimonia di passaggio simbolico dell’ermellino, emblema della carica rettorale, e dello Statuto.

La cerimonia si terrà nel massimo rispetto delle misure di sicurezza nell’auditorium di Palazzo Prodi a partire dalle 11.30, senza pubblico, ma potrà essere seguita online sul canale Youtube dell’Ateneo dalla comunità universitaria e da tutti gli interessati.

La cerimonia di insediamento e passaggio del testimone sarà accompagnata da un intermezzo musicale affidato all’Orchestra e alla Corale polifonica dell’Ateneo e si aprirà con il benvenuto del decano dell’Università di Trento, Remo Job.

A seguire, l’intervento del rettore uscente Paolo Collini, del presidente del Consiglio degli studenti, Edoardo Giudici, del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, Daniele Finocchiaro.

Dopo la consegna della cappa di ermellino e dello Statuto dell'Ateneo al rettore entrante, il discorso di insediamento di Flavio Deflorian.