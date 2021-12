È morto Angelo Finocchiaro, storico dirigente della Cgil trentina Segretario generale Fiom negli anni '70, poi segretario del Spi

TRENTO. E' morto Angelo Finocchiaro, a lungo dirigente sindacale della Cgil del Trentino, segretario generale della Fiom negli anni Settanta e segretario del sindacato dei pensionati (Spi Cgil) all'inizio degli anni Novanta.

Nato a Badolato in Calabria, Finocchiaro lascia il sud Italia dopo il diploma per cercare lavoro in Germania. Arriva a Rovereto nel 1969 per lavorare alla Grundig, con altri 1.300 giovani.

Partecipa attivamente alle lotte operaie del periodo per l'affermazione dei diritti dei lavoratori e diventa delegato della Fiom nell'azienda nel 1975.

Entra nella segreteria della Fiom per seguire la zona di Trento, poi, nel 1978, Flavio Berti lo chiama alla segreteria provinciale del sindacato per la componente comunista. Guida lo Spi (sindacato pensionati) dal 1993 al 2001.