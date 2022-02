Vacanza a un euro a notte in streaming h24, al via a giugno

BOLOGNA. C'è la prima coppia pronta a partecipare alla vacanza di cinque giorni a un euro a notte, proposta dal gestore di un albergo di Rimini, lo Stupido Hotel, a condizione che gli ospiti accettino di essere in diretta streaming h24.

Lo show immaginato dal direttore, Fabio Siva, sarà dal 2 al 29 giugno e i primi due concorrenti, informa l'hotel, sono Monika Martignani, 42 anni, originaria di Imola, impiegata logistica, e Giovanni Bottiglieri, 43 anni, di Ferrara, ingegnere, entrambi residenti a Bologna. L'iniziativa era inizialmente prevista a Pasqua, ma slitta di qualche settimana per le incertezze legate alla pandemia.

"Mi hanno colpito il modo in cui si sono posti davanti alla telecamera e la loro complicità - spiega Siva - Sono convinto che l'entusiasmo e l'originalità debbano essere le caratteristiche principali dei protagonisti dello Stupido Hotel Show, che devono essere persone che hanno qualcosa di interessante da comunicare e da condividere con gli altri già lontano dallo schermo".

Giovedì 10 febbraio, il gestore sarà alla trasmissione Vite da copertina-Tutta la verità condotta da Elisabetta Canalis e in onda su Tv8 per raccontare lo show. "Non sono riuscito a resistere alla tentazione di invitare Elisabetta Canalis a partecipare", dice Siva, lasciando il dubbio sulla risposta della conduttrice.