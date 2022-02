Volley, Itas battuta: va a Modena il derby dell’A22

TRENTO. Il 78° derby dell’A22 è amaro per l’Itas Trentino. Dopo la battuta d’arresto infrasettimanale a Civitanova Marche, ieri sera (6 febbraio) la formazione gialloblù ha infatti dovuto lasciare strada anche alla Leo Shoes PerkinElmer nel big match del ventesimo turno di regular season SuperLega Credem Banca.

Il 2-3 finale, che costringe i padroni di casa alla prima sconfitta casalinga del 2022, non toglie comunque il terzo posto in classifica a Kaziyski e compagni, che ora però vedono gli emiliani in ritardo solo di quattro punti, con due partite in meno giocate.

I gialloblù hanno disputato un match dai due volti: efficace a muro, in attacco e, più in generale, nella fase di break point nei primi due set (grazie a Lavia e Michieletto sempre concreti); sempre in difficoltà nella seconda parte, momento in cui Modena è cresciuta col servizio e Trento ha pagato anche il tour de force dell’ultimo periodo (14 set in sette giorni), faticando in ricezione e nella fase di cambiopalla.

Il punto conquistato consente in ogni caso alla squadra di Lorenzetti di muovere ancora la classifica (l’ultima volta che aveva accusato uno stop senza ottenere punti, proprio contro Modena il 21 novembre scorso) e di guardare al futuro con fiducia. La crescita di Lavia (best scorer trentino con 17 punti, di cui tre a muro) e Michieletto (il migliore dei suoi a rete con il 58% e 16 palloni vincenti complessivi) fa ben sperare per i prossimi importanti impegni.