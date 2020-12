Super Marta Bassino! In trionfo nello slalom gigante di Courchevel

In edicola con il nostro giornale per tutto il periodo di Natale un fantastico cd della New Project Orchestra (Luca Merlini, Fiorenzo Zeni e Luigi (Gigi) Grata) a soli 6,90 euro: “We Wish You a Jazzy Christmas” contiene 11 tracce scritte dai migliori musicisti regionali. Ecco la loro versione di Jingle Bells