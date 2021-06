Stefano Vecchi e il Südtirol si separano: il tecnico lascia la squadra

BOLZANO. Stefano Vecchi non è più l'allenatore dell'FC Südtirol che comunica che dopo due stagioni di reciproca, fattiva collaborazione, culminati con la conquista del record di punti nel campionato di terza divisione nazionale nella corrente annata agonistica e il raggiungimento dei quarti di finale nei play-off, le strade di mister Stefano Vecchi e del suo vice Aldo Monza e la società biancorossa si separano.

Mister Stefano Vecchi ha guidato la squadra biancorossa per 76 partite con una media punti di 1,82, di cui 44 gare (4 di play-off) nella corrente annata, con 75 punti nelle 38 gare di campionato (girone B), che equivalgono al record assoluto della squadra in terza divisione, al terzo posto nel girone e al miglior terzo posto assoluto nei tre gironi della serie C 2020-2021.