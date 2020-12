Slalom Badia, Vinatzer giù dal podio per soli 7 centesimi

BOLZANO. Sfuma per appena 7 centesimi il podio, che sarebbe stato il secondo in carriera in Coppa del mondo, per il 21enne gardenese Alex Vinatzer nello slalom dell'Alta Badia.

Il giovane sciatore azzurro, primo al termine della manche d'apertura, si è dovuto accontentare della quarta posizione finale (secondo miglior risultato personale nel circo bianco), a 19 centesimi dal vincitore, lo svizzero Ramon Zenhäusern, che, risalendo la classifica di 7 posizioni, si è imposto con il tempo di 1:45.43.

Al secondo posto l'austriaco Manuel Feller (+0.08), seguito dal connazionale Marco Schwarz (0.12).

"Per come sto, se mi avessero detto prima della gara quarto posto a 19 centesimi dal primo ci avrei messo la firma - racconta Vinatzer -. Se guardo al risultato, 7 centesimi più veloce potevo andare e potevo salirci sul podio. Ci ho provato, ma qualcosa ho lasciato. Ho la convizione giusta e spero di migliorarmi già domani a Madonna di Campiglio".

Per quanto riguarda gli altri italiani, Manfred Mölgg si è piazzato 19esimo. Stefano Gross ha ottenuto la 23esima posizione, mentre Simon Maurberger ha chiuso 28esimo.