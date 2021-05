Playoff di Serie C, FC Südtirol sconfitto nell'andata dei quarti ad Avellino

BOLZANO. Inizia male la serie dei quarti di finale playoff di Serie C per l'FC Südtirol, sconfitto per 2-0 in casa dell'Avellino. Gli irpini hanno realizzato i gol vittoria al 72' con Tito e all'80' con Santaniello. Nel finale cartellino rosso per l'attaccante biancorosso Mattia Marchi e proteste altoatesine per un tocco di mano in area avversaria non sanzionato dal direttore di gara.

I primi 45 minuti si erano conclusi sul risultato di 0-0, con un primo tempo condizionato dall’atteggiamento prudente di entrambe le squadre, poi è uscito fuori l’Avellino e per gli altoatesini non c'è stata gara.

Il match di ritorno è in programma mercoledì 2 giugno, ore 17.30, allo stadio Druso.