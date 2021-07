Per la nazionale azzurra le fatiche non sono finite: oggi doppio cerimoniale con Mattarella e Draghi e poi ancora festa

ROMA. Ancor più faticosa della serata che ha portato alla conquista del campionato europeo sarà la giornata che oggi attende la nazionale azzurra, impegnata in un vero tour de force fra cerimonie e festeggiamenti che vedranno protagonisti il ct Roberto Mancini, il capitano Giorgio Chiellini e gli altri eroi della serata magica di Wembley.































































































La festa dura tutta la notte: a Trento la gioia per la vittoria azzurra è incontenibile Festa senza fine per la vittoria degli azzurri contro l'Inghilterra ai campionati europei di calcio: anche a Trento la gioia dei tifosi è incontenibile (foto Claudio Libera)

L’Italia vittoriosa sull’Inghilterra ai calci di rigore arriva in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, praticamente all’alba, direttamente da Londra. Il cerimoniale prevede il trasferimento a Roma centro, al Parco dei Principi, dove i giocatori si riposeranno (quel poco che potranno) prima del pranzo che li vedrà sedersi tutti assieme a tavola per continuare a brindare al trionfo in terra inglese. Nel pomeriggio, alle 17, è previsto l’appuntamento più importante, ovvero l’incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella che si complimenterà con la squadra e lo staff tecnico. Assieme alla nazionale di calcio sarà presente anche Matteo Berrettini, sconfitto da Novak Djokovic a Wimbledon, in quella che è stata la domenica d’oro per lo sport azzurro; Berrettini, seppur sconfitto, fa già parte della storia del tennis azzurro avendo portato la bandiera italiana, per la prima volta, nella finale del torneo sull'erba più importante al mondo. Il tennista e i calciatori a seguire saranno ricevuti anche dal Premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. «Gli italiani celebrano il successo della nazionale ai campionati europei di calcio. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico Roberto Mancini, hanno mostrato insieme a grandi individualità, un gioco e uno spirito di squadra straordinari. Il trofeo torna in Italia dopo piu' di 50 anni», le parole del presidente del Consiglio.

A quel punto per la nazionale di Mancini potrebbe esserci il rompete le righe e quindi il rientro di ciascun giocatore nelle proprie case e soprattutto verso le vacanze. Prima, però, ci sarà da capire se e come verrà festeggiata con i tifosi la conquista del titolo europeo: ancora non si sa se verrà organizzato il giro per le vie di Roma con il pullman scoperto, come era stato fatto nel 2006 dopo il trionfo ai mondiali.

Nel frattempo, i tifosi italiani si sono portati avanti festeggiando tutta la notte: è successo anche in Trentino, a Trento, Rovereto, Riva, Arco e negli altri centri più grossi.