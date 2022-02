Olimpiadi, Visintin conquista anche l'argento

Dopo il bronzo arriva un'altra medaglia olimpica ed è d'argento per l'altoatesino Omar Visinitin nello snowboard cross misto a squadre. "Vincerla in squadra, con Michela, è davvero bellissimo. Abbiamo agito e vinto la medaglia da squadra", afferma il Baffo di Merano. "Oggi ho voluto dare tutto per me, per Omar, per tutta la squadra e Omar mi ha trascinato con la sua calma", conferma invece Michela.