Niente da fare per il Südtirol, ai quarti ci va l'Avellino

BOLZANO. Termina ai quarti di finale la corsa dell'FC Südtirol nei playoff di Serie C. I biancorossi, che recuperare dallo 0-2 patito ad Avellino, non sono andati oltre l'1-0 nella gara di ritorno del Druso.

I padroni di casa hanno giocato per poco più di un'ora con l'uomo in più per l'espulsione di Aloi, non riuscendo però a sfondare.

Nella ripresa sono stati annullati un gol a Morelli e uno a Odogwu per fuorigioco.

Allo scadere Casiraghi ha insaccato dagli undici metri.