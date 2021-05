Nadal batte Djokovic e vince gli Open d’Italia per la decima volta

ROMA. Rafa Nadal batte il numero uno del mondo Nole Djokovic e conquista per la decima volta gli Open d’Italia di tenni. Lo spagnolo, che aveva sconfitto l’altoatesino Sinner, ha vinto in tre set con il risultato di 7-5, 1-6, 6-3 in due ore e 48 minuti di gioco.

«Vincere qui dieci volte è qualcosa di incredibile, non si poteva immaginare. Ho sofferto in tutto il torneo, cercando il miglior tennis sulla terra battuta, giorno dopo giorno. Sono molto felice, vincere il decimo trofeo qui è incredibile, era inimmaginabile», le parole di Nadal.

«Ricordo la prima volta in finale qui a Roma nel 2005, una partita di oltre 5 ore contro Coria. Oggi dopo 16 anni siamo di nuovo qui. Sono super felice, ringrazio tutta la gente qui e l'organizzazione. Questo è senza dubbio il luogo più importante della mia carriera», ha specificato il maiorchino, prima di rivolgersi allo sconfitto: «Per me è sempre un onore giocare contro di te - ha concluso Nadal -. Ora vediamo cosa succede a Parigi, ma stiamo avendo una carriera incredibile».