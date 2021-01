Milano ko, undicesima vittoria di fila per l'Itas

TRENTO. E sono undici: anche l'Allianz Milano s'arrende all'Itas Trentino, che allunga il suo incredibile filotto di vittorie. 3-0 alla Blm Group Arena (25-18, 25-17, 25-xx), con Lorenzetti che si è concesso il lusso di concedere un turno di riposo a Lucarelli, ben rimpiazzato da Kooy. Trento scavalca Vibo Valentia e sale al terzo posto in classifica e giocherà in casa il quarto di finale di Coppa Italia (in virtù del quarto posto nella classifica a fine girone d'andata, determinata dal risultato odierno).

Itas Trentino - Allianz Milano 3-0 (25-18, 25-17, 25-15)

Itas Trentino: Giannelli 1, Michieletto 8, Lisinac 7, Abdel-Aziz 13, Kooy 12, Podrascanin 6, De Angelis (L), Rossini (L), Sperotto 0, Cortesia 1. N.E. Argenta, Sosa Sierra, Santos De Souza. All. Lorenzetti.

Allianz Milano: Sbertoli 1, Kozamernik 1, Ishikawa 6, Basic 5, Piano 3, Maar 14, Meschiari (L), Staforini (L), Pesaresi (L), Daldello 0, Weber 3, Mosca 0. N.E. Patry. All. Piazza.

ARBITRI: Venturi, Goitre.

NOTE - Durata set: 28', 25', 22'; tot: 75'.