La Virtus Alto Garda nomina Carlo Modena presidente onorario: «Riconoscimento a un impegno eccezionale»

RIVA. L’assemblea dei soci della Virtus Alto Garda ha deciso di istituire e di conferire la carica di presidente onorario a Carlo Modena, storico massimo dirigente biancorosso che un paio di anni fa ha deciso di lasciare per favorire il rinnovamento in seno al direttivo. A Modena è stata consegnata anche una targa commemorativa, durante un momento che ha visto la partecipazione tra gli altri dell'assessore allo sport rivano Silvio Salizzoni e di figure che hanno positivamente segnato la storia virtussina, con il presidente del comitato regionale Fip Mauro Pederzolli che ha fatto pervenire il proprio la saluto e la propria “benedizione” riguardo all’operazione. Ancora festa in casa Virtus Alto Garda, che pochi giorni fa era stata insignita della stella di bronzo al merito sportivo del Coni, unica società trentina a ricevere il premio riferito al 2019 (la cui consegna è stata ritardata a causa delle restrizioni sanitarie), proprio assieme a Mauro Pederzolli.

«A nome dell'attuale direttivo, che ha preso le redini della Virtus dall’autunno 2019 – dice il presidente Michele Kumar – vorrei evidenziare che il conferimento della Presidenza onoraria a Carlo Modena è per onorare nei “memoriali Virtus” l’eccezionale impegno di Carlo in ben 25 anni di presidenza e, con lui, anche quello di tutte le persone dell'organico Virtus che lo hanno preceduto ed affiancato. Un impegno peraltro coronato dalla meritatissima Stella di bronzo al merito sportivo, attribuita dal Coni alla Virtus già a valere sul 2019. Un sincero ringraziamento a Carlo e a tutti coloro che ci hanno lasciato in eredità una società solida e organizzata, che confido potrà continuare ad accompagnare e formare ancora molte generazioni di atleti e tenere sempre pulsante il Cuore Virtus».

«Ho pianto di gioia – il commento del neopresidente onorario Carlo Modena – tanto da non riuscire a spiaccicare parola. Mi era capitato prima solo in occasione della promozione in C1, il maggiore risultato sportivo della Virtus. Pur abituati ogni anno a vincere numerosi campionati regionali vincere la C2 per salire in C1 fu una emozione molto forte. Come in questo caso. Vedermi attribuire una così importante onoreficenza sociale, unico nella storia della società, dopo avere preso atto nel corso della stessa settimana dell’attribuzione alla Virtus della stella al merito da parte del Coni, premio da anni sognato, e vedere presenti, a celebrare il momento, tanti coprotagonisti di 25 anni di carriera è stata un’emozione fortissima. Se mi guardo intorno per vedere quali e quante altre società rivane hanno fatto la scelta fatta da Virtus nei miei confronti… mi vengono i brividi. E non posso che esprimere gratitudine al gruppo che ha ceduto e creduto alle mie insistenze e che ora guida con passione, perizia ed entusiasmo il movimento biancorosso che, checchè se ne dica, resta sempre esempio e riferimento a livello regionale; e credo sia oggi, probabilmente, della regione, il più “antico”, essendo uno dei primi 500 in Italia».