Inarrestabile Giacomo Bertagnolli: è oro nella supercombinata olimpica

PECHINO. Giacomo Bertagnolli non si ferma. Ha vinto la medaglia d'oro nella supercombinata maschile vision impaired alle Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Il 23enne sciatore trentino delle Fiamme Gialle, portabandiera azzurro in Cina, ieri (6 marzo) aveva conquistato l'argento in superG, prima medaglia per l’Italia.

Ecco il suo sogno alla partenza per le Paralimpiadi.