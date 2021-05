Il Trento vince il big match con la Manzanese e vede la promozione

TRENTO. Il Trento vince lo scontro diretto con la Manzanese grazie a un gol di Pattarello nel primo tempo e vede la serie C. Vittoria fondamentale per la squadra di Parlato, la diciottesima in questo campionato, che si conferma al comando della classifica con 12 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Union Clodiense Chioggia.

Sabato, in anticipo alle ore 16, al “Briamasco” arriverà la Virtus Bolzano per la straprovinciale valevole per la 33esima giornata.