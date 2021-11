Il Trento vince e convince al Briamasco: 3 a 0 sul Lecco

TRENTO. Allo stadio Briamasco un Trento compatto e concentrato domina il Lecco e piega per 3 a 0 i lombardi nella sfida valevole per la quindicesima giornata d’andata del campionato di serie C.

Di Trainotti, al primo centro stagionale, Carini e Ruffo Luci, quest’ultimo alla prima segnatura tra i professionisti, le reti aquilotte, che permettono al Trento di conquistare la quinta vittoria stagionale - la quarta casalinga - e salire al nono posto in classifica, a quota 19 punti.

Domenica prossima trasferta in Lombardia per affrontare la Pro Sesto, attualmente ultima della fila. (foto Carmeno Ossanna)