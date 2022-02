Il ritorno in Italia di Pietro Sighel con le due medaglie olimpiche al collo

TRENTO. Il pattinatore trentino, fresco di Olimpiadi, Pietro Sighel e il collega Andrea Cassinelli sono sbarcati oggi, 18 febbraio, a Milano-Malpensa, di rientro dalla splendida trasferta olimpica di Pechino nella quale sono riusciti a centrare una storica medaglia d’argento nella staffetta mista sui 2000 metri ed il bronzo nella staffetta maschile sui 5000 metri dello short track.

Ad accogliere con calore i campioni allo scalo lombardo era presente una nutrita rappresentanza del V Nucleo Atleti di Predazzo, della Finanza, guidata dal Comandante, Tenente Colonello Gabriele Di Paolo, insieme ai colleghi finanzieri che prestano servizio al Gruppo Malpensa.

All’appuntamento non sono mancati famigliari e amici di Sighel e Cassinelli, oltre a molti rappresentanti degli organi di informazione e numerosi passeggeri in transito allo scalo aeroportuale accorsi con curiosità per complimentarsi con i neo medagliati olimpici e per le immancabili richieste di autografi e foto-ricordo.