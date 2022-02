Festival dello sport di Trento, il primo marzo saranno svelati i nomi dei campioni ospiti

TRENTO. Saranno presentati nel corso di una conferenza stampa in programma martedì 1° marzo, alle ore 11 in Sala Depero del palazzo della Provincia, in piazza Dante a Trento, i dettagli della nuova edizione del Festival dello sport di Trento.

Interverranno alla conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il direttore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, l'assessore allo sport e turismo della Provincia autonoma di Trento, Roberto Failoni, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, il rettore dell'Ateneo trentino, Flavio Deflorian, il presidente del CONI di Trento, Paola Mora, Massimo Bernardoni, presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento ed un rappresentante dell'APT di Trento.

Toccherà a Gianni Valenti, vicedirettore vicario de La Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival e a Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, svelare il tema e le date dell'edizione 2022 che, come sempre, porterà a Trento i grandi campioni dello sport nazionale ed internazionale.

La conferenza stampa potrà essere seguita dalla stampa in presenza o in streaming sui siti gazzetta.it e ilfestivaldellosport.it , oltre che sulla pagina Facebook della Provincia (https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/ ).