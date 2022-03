Derby dell’Adige deciso da due rigori: gli aquilotti rimontano la Virtus Verona

TRENTO. Finisce in parità la sfida del “Briamasco” fra Ac Trento e Virtus Verona. Gli aquilotti salgono a quota 33 in classifica.

Il derby dell’Adige si conclude quindi senza vincitori. E’ stata la Virtus Verona a portarsi in vantaggio per 1 a 0 nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Zigoni. Il pareggio dei gialloblù al 72’ con un altro rigore, trasformato da Luca Belcastro: dal dischetto il numero 8 trentino spiazza Sibi e riporta in parità la contesa.

Domenica altra gara casalinga contro la Triestina.