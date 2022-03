Coppa Davis, Sinner vincente su Gombos

BRATISLAVA. Nel fine settimana del tennis dedicato al turno preliminare di Coppa Davis (in palio 16 posti per le Finals, in programma il prossimo dicembre), l’altoatesino Jannik Sinner era contrapposto nel singolare a Norbert Gombos, tennista slovacco attualmente numero 110 del mondo.

Un debutto stagionale vincente per Sinner

Tre set molto tirati con l’azzurro che ha vinto il primo 6-4 e perso il secondo. 4-6 il risultato.

Il terzo decisivo set si è concluso 6-4 a favore dell’azzurro.