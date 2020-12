Le uniche case del Trentino a consumo zero

Come riportato dall’ARERA, l’Autorità per la Regolazione di Reti, Energia e Ambiente, dal 1 ottobre si è stimato un rincaro del +15,6% sulla bolletta dell’elettricità e del +11,4% su quella del gas. Un aumento che, colpendo le utenze domestiche, ha un vero e proprio impatto sulle famiglie. D’altronde, non è di certo possibile vivere rinunciando alla fornitura d’energia: come farsi un bagno caldo? Come prepararsi da mangiare? Come riscaldare la propria abitazione? Sembra quasi si tratti di una spesa dalla quale nessuno può esimersi. Eppure, c’è chi ha cercato di trovare una risposta a questa annosa questione, proponendo un modello di casa a consumo zero. Si tratta di ER - Rigotti Costruzioni, realtà guidata dal trentino Enrico Rigotti, giovane costruttore con una tradizione di sette decenni alle spalle. Dopo 8 anni di ricerca, studi ed analisi, ER - Rigotti Costruzioni è arrivata oggi a proporre immobili completamente a consumo zero; la prima a farlo in Trentino. Questo significa che uno dei più grossi problemi per chi decide di acquistare casa per sé e per la propria famiglia, ovvero i costi ordinari (che spesso raggiungono livelli elevati), potrebbe aver finalmente trovato risposta!

Il segreto è sfruttare le energie rinnovabili

Attraverso la sua ER - Rigotti Costruzioni (chiamata così in onore del nonno), Enrico Rigotti ha deciso di cambiare completamente il rapporto che ha sempre caratterizzato la relazione tra costruttore e cliente. Una scesa in campo anche coraggiosa, visto che il settore immobiliare è stato uno di quelli che più ha sofferto la grande recessione finanziaria del 2008. Ma come funziona il metodo di lavoro di ER - Rigotti Costruzioni, perché è in grado di garantire questo consumo zero, e cosa significa? Non si tratta di fantascienza o super tecnologia. Tutto sta nello sfruttamento delle energie rinnovabili.

Un ciclo chiuso che fa risparmiare sui consumi

Ad esempio, il progetto a cui attualmente sta lavorando Rigotti con il proprio team, una residenza immobiliare a Mattarello di Trento, è pensata utilizzando il triplo dei pannelli solari rispetto ad una normale abitazione. Inoltre, verrà installato un accumulatore (una grande batteria), in modo che venga raccolta l’energia prodotta e non sfruttata durante il giorno, cosicché possa essere sfruttata quando ce n’è bisogno. Così facendo l’energia che non viene immediatamente consumata può essere conservata, e non è dunque necessario rivenderla al proprio rifornitore per pochi spiccioli, dovendo così comprare (ad un prezzo molto più elevato) meno energie elettrica.

Riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda gratuiti

Grazie allo sfruttamento di questa particolare pratica e all’aggiunta di una particolare garanzia, messa a punto attraverso l’esperienza sul campo concretizzata nel “Metodo ER”, ER - Rigotti Costruzioni è diventata la prima realtà in Trentino a proporre case a consumo zero (classificate in classe energetica “A+ NZEB”), con riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda gratuiti. A questo poi, si aggiunge una smaniosa attenzione all’efficienza energetica dello stabile: l’obiettivo è garantire il miglior isolamento termico possibile. Ecco perché, anche in questo caso, la ricerca e le analisi di ER - Rigotti Costruzioni hanno portato ad una grandissima cura verso il tipo di serramenti e cappotto da installare negli edifici. Ad esempio, la palazzina attualmente in costruzione a Mattarello si fregia di infissi in legno-alluminio a triplo vetro: il massimo del progresso tecnico, per una minima dispersione energetica, mantenendo il lusso di materiali pregiati.

Le prime case a consumo zero del Trentino

Il lavoro di ER - Rigotti Costruzioni, dunque, è stato all’insegna della sperimentazione, ma dopo anni di duro lavoro e lunghe indagini in merito all’annosa questione dei consumi e l’efficienza energetica, può permettersi di presentare le prime case a consumo zero di tutto il Trentino. Una promessa che Enrico Rigotti non campa in aria. Garantisce infatti ai propri clienti questo risultato. Già in molti hanno deciso di fare proprio uno degli appartamenti attualmente in costruzione a Mattarello, sia per l’allettante offerta di una casa senza consumi, sia per l’attento servizio clienti che caratterizza tutta l’attività di ER - Rigotti Costruzioni che, tra le altre cose, dà un’assistenza completa e senza paragoni in tutte le fasi della compravendita e permette una completa personalizzazione al 100% di tutti gli appartamenti sulla base delle esigenze di ciascun cliente.