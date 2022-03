In Trentino massimo 25 alunni per classe

TRENTO. Un numero massimo di 25 studenti per classe che scende a 23 se nella classe sono presenti studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92.

Il criterio è stato confermato dalla Giunta provinciale di Trento per la formazione delle classi per il prossimo anno scolastico.

"L'impegno - spiega in una nota l'assessore provinciale Mirko Bisesti - è quello di garantire un numero contenuto di studenti per classe, al fine di sostenere e accompagnare ogni studente e ogni studentessa nel suo diverso stile di apprendimento in una prospettiva fortemente orientata al successo formativo. Doverosa inoltre l'attenzione verso le classi che includono anche studenti con i bisogni educativi speciali".

Viene anche garantita la continuità, sino a conclusione del grado di scuola, delle classi autorizzate in deroga nell'anno scolastico 2021/2022 in ragione della pandemia, al fine di dare continuità al gruppo classe e al percorso scolastico degli alunni. Confermato inoltre il monte ore dei docenti della scuola primaria per l'attività di interscuola.