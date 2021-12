Green pass, Fugatti: “Non ci saranno controlli sugli studenti”

TRENTO. "Sono ancora in corso le interlocuzioni con il Governo per l'introduzione del super Green pass sul trasporto scolastico. Abbiamo avuto però la conferma da parte del questore di Trento che non ci saranno controlli mirati sugli studenti in questi primi giorni". Lo ha detto, in conferenza stampa, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Secondo Fugatti, nella giornata di oggi in Trentino non si sono verificate particolari criticità, se non "questioni minimali velocemente risolte". In relazione all'aumento dei contagi e al rischio di zona gialla per il Trentino, Fugatti ha rilanciato l'appello del direttore dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro, per una maggiore adesione alla "maratona vaccinale".

"I numeri di oggi ci dicono che rischiamo di arrivare al confine con la zona gialla. Invitiamo quindi la popolazione ad anticipare la prenotazione della terza dose, sfruttando la possibilità offerta in questi giorni. Se il trend di adesione rimane quello delle ultime settimane, possiamo ancora evitare un peggioramento della situazione sanitaria", ha concluso Fugatti.