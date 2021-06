Esame di maturità, in Trentino 128 commissioni: l’elenco su Vivoscuola

TRENTO. Nell'imminenza degli esami di maturità, l'Ufficio scolastico provinciale di Trento ha approvato oggi la determina di costituzione di 128 commissioni d'esame. Come lo scorso anno - informa la Provincia - le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni individuati dai consigli di classe. Gli elenchi saranno pubblicati sul portale Vivoscuola che fornirà costantemente tutti gli aggiornamenti fino al completamento delle procedure d'esame.

In Trentino le sedi d'esame sono 69 e le classi 255 per un totale di 4.498 candidati, dei quali 4.476 interni e 21 esterni, ai quali si aggiunge un candidato abbreviatario per merito.