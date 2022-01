A Riva l’asilo nido aperto anche in agosto

RIVA. L’amministrazione comunale di Riva del garda sta lavorando per garantire l'apertura, in una delle due strutture comunali, del nido d'infanzia nel mese di agosto 2022.

La sperimentazione, prima in Trentino, partirà con ogni probabilità al nido Lago Blu, in modo da permettere alcuni lavori di manutenzione nell'altra struttura comunale, quella di Sant'Alessandro.

«A dicembre sono state interessate tutte le famiglie degli attuali utenti degli asili nidi comunali -spiega l’assessore al patrimonio Luca Grazioli- invitandole a esprimere l'interesse o meno all'apertura del servizio nel mese di agosto. Più di 80 famiglie su 125 hanno risposto positivamente, a riconferma do una vera necessità, che indubbiamente ci carica di responsabilità.

In queste settimane lavoreremo per garantire il fabbisogno del personale, tra educatrici e operatrici d'appoggio, per l'apertura nel mese di agosto.

In Giunta è stato deciso che l’amministrazione coprirà circa l'80 per cento dei costi, mentre il resto sarà a carico delle famiglie; l’importo sarà calcolato come negli altri mesi, cioè in base all'indicatore icef del nucleo familiare e ai giorni e orari di frequenza del bambino. Il servizio sarà riservato alle famiglie in base a dei criteri che perfezioneremo nei prossimi giorni.

Uno di questi, forse il più importante, è che tutti e due i genitori lavorino nel mese in questione. Garantire questi servizi integrativi nelle stesse strutture a disposizione durante l'anno, vuol dire tutelare la familiarità degli spazi e lo sviluppo armonico psico-fisico dei bambini».