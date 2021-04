Nessun legame tra l'epidurale durante il parto e l'autismo

Non c'è nessun legame tra l'uso dell'epidurale durante il parto e il rischio di autismo del nascituro.

L'ipotesi era circolata lo scorso ottobre dopo la pubblicazione di uno studio, molto criticato, condotto in California, ma è stata smentita da una ricerca molto più grande pubblicata dalla rivista Jama Pediatrics.

I ricercatori dell'università di Manitoba, in Canada, hanno analizzato i dati di un ospedale tra il 2005 e il 2016, per un totale di oltre 123mila parti in cui era stata usata l'epidurale, tenendo conto però di molti fattori ignorati nella ricerca precedente, dall'età materna allo status socioeconomico a malattie materne pregresse come diabete o ipertensione.

L'analisi non ha trovato associazioni significative tra l'epidurale e i disturbi dello spettro autistico, anche quando ha preso in considerazione coppie di fratelli di cui uno nato con il farmaco e l'altro no. "Questo ci rende molto fiduciosi - concludono gli autori - nell'affidabilità dei nostri risultati.

La grande maggioranza delle evidenze scientifiche sull'epidurale, incluse quelle di questo studio, mostrano che è il metodo più efficace di alleviare il dolore del travaglio, e che le complicanze serie sono molto rare".