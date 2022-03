Sul Bondone ultime sciate primaverili, piste aperte fino a domenica 3 aprile

TRENTO. La stagione 2021/2022 sul Monte Bondone non è ancora finita. L’ultimo week end di marzo sarà all’insegna del sole con condizioni della neve in quota che consentono ancora sciate primaverili. La skiarea rimarrà aperta sino a domenica 3 aprile 2022 compreso.

Alla luce del rialzo termico previsto nei prossimi giorni, da lunedì 28 marzo 2022 rimarranno aperte le seggiovie Montesel e Palon e tutte le piste collegate. Saranno in funzione anche i 3 tapis roulant. Fino a domenica 27 marzo 2022 incluso tutte le piste e gli impianti del Monte Bondone sono aperti, compresi i 4 km della Gran Pista Rocce Rosse.

La Società coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno scelto il Monte Bondone per trascorrere insieme l’inverno della ripartenza: i bambini, le famiglie, gli sci club e gli operatori tutti che hanno collaborato per l’accoglienza degli sciatori. Alla luce delle previsioni meteorologiche della prossima settimana che al momento indicano una forte instabilità, si invitano tutti gli operatori turistici ed i loro clienti a guardare la webcam Panomax e tutti gli aggiornamenti collegandosi al sito internet www.skimontebondone.it , e ai nostri canali social Facebook e Instagram.