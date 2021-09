Sospetta intossicazione da funghi: due trentenni ricoverati

TRENTO. Uno è ricoverato al Santa Chiara in rianimazione, l’altro è a Cavalese. Sono due turisti che mercoledì 1 settembre, sono stati soccorsi sotto il rifugio Piz Boè per una sospetta intossicazione da funghi.

I due avrebbero mangiato autonomamente (non quindi serviti da alcun locale) alcuni pezzi di fungo accusando poi il malore.

L’allarme è stato dato da altri escursionisti che hanno visto i due trentenni (di fuori provincia) stare male e hanno chiamato i soccorsi.

In quota è arrivato quindi l’elisoccorso che ha quindi portato gli uomini in ospedale. Il primo come detto a Cavalese, il secondo, più grave, a Trento.

Saranno gli accertamenti da parte dell’Apss a chiarire la causa del malore improvviso accusato dai due escursionisti