Si sono salvati gli alpinisti bloccati sul Bianco, hanno raggiunto un bivacco

AOSTA. Sono salvi i tre alpinisti bloccati questa notte a quota 4.700 sul Monte Bianco.

Hanno raggiunto il bivacco Vallot alle 4.

In mattinata il Soccorso Alpino Valdostano (Sav) deciderà, in base alle loro condizioni fisiche e al meteo, se procedere al recupero in elicottero.

Il percorso è stato indicato ai tre dagli operatori del Sav, dalla Centrale unica del soccorso.