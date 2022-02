Sciare con le maschere di carnevale: sulla Marmolada si fa

MARMOLADA. Il Carnevale sulla Regina delle Dolomiti. Marmolada – Move To The Top propone a tutti coloro che sono appassionati di montagna, sci, neve e feste carnevalesche due iniziative che combinano divertimento, gusto, sport e cultura.

“Carnevale fra le nuvole” è l’occasione per sciare in maschera lungo La Bellunese, la pista più lunga del Dolomiti Superski con i suoi 12 km, mentre “Chiacchiere a Carnevale” invita a gustare le tipiche chiacchiere nei due punti ristoro della funivia che in soli 12 minuti porta il visitatore da Malga Ciapèla a 1450 m a Punta Rocca a 3265 m.

Il “Carnevale fra le nuvole”, giovedì 24 febbraio e martedì 1° marzo, è occasione per sciare sul bianco immacolato del ghiacciaio della Marmolada “tingendolo” dei colori in movimento delle vivaci maschere carnevalesche.

Presentandosi alla cassa della funivia a Malga Ciapèla indossando una maschera si ottiene uno sconto sul giornaliero della funivia Marmolada – Move To The Top.

Ogni sciatore mascherato può inoltre scattarsi un selfie lungo La Bellunese e condividerlo sui social con l’hashtag #carnevalefralenuvole taggando Marmolada – Move To The Top, che poi riposterà la foto.

Dal 24 febbraio al 1° marzo, chiunque voglia godere dello spettacolo o delle piste della Regina delle Dolomiti, la Marmolada, può concedersi gustosi peccati di gola. “Chiacchiere a Carnevale” è l’iniziativa che permette durante la settimana di Carnevale di assaporare una delle prelibatezze della cucina locale: le chiacchiere, qui chiamate Fiorostide, le leggere e croccanti sfoglie fritte spolverate di zucchero a velo.