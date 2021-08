Partita la stagione dei porcini in Trentino: ecco il decalogo per andare “in caccia”  in sicurezza

TRENTO. La stagione dei funghi in Trentino è nel pieno con diverse segnalazioni di porcini in varie zone. Una passione per tanti quella dell’andar per boschi alla ricerca non solo di fresco e di natura ma anche di funghi da portare in tavola.

E ribadendo che è importante raccogliere solo funghi assolutamente conosciuti e di rivolgersi solo ai micologi per avere la conferma della loro bontà, il Soccorso alpino trentino ha preparato una sorta di decalogo per delle escursioni in sicurezza. Eccolo.

"Non bisogna dimenticare – evidenziano i tecnici – che nella maggior parte dei casi ci si trova su terreni impervi di collina e montagna. Per questo, anche mentre si passeggia nei boschi con gli occhi concentrati al suolo è importante prestare la massima attenzione.

Non solo nel raccogliere le specie commestibili di funghi ma anche a come ci si muove con i piedi e a dove si sta andando. In particolare ci sono alcuni elementi da tenere in considerazione.

La lunghezza del percorso dal parcheggio/abitazione al bosco: teniamo sempre ben presente lo sforzo fisico richiesto per raggiungere il bosco e per tornare indietro.

Il tipo di accesso al bosco: dobbiamo percorrere una comoda mulattiera o un sentiero impervio?

L’orografia del terreno: il bosco dove vogliamo addentrarci si sviluppa dolcemente o presenta pendii scoscesi, balzi di rocce, canali e corsi d’acqua?

Lo stato del terreno: il suolo è asciutto o le condizioni atmosferiche lo hanno reso umido e scivoloso?

Il tipo di ambiente: si tratta di un bosco inselvatichito dove c’è il rischio di perdere l’orientamento o è percorso da mulattiere e sentieri battuti?

Una volta accertate le condizioni ambientali è importante dotarsi dell’equipaggiamento più appropriato. Insieme al classico cestino per funghi non dimenticarsi mai di portare uno zaino dove poter riporre abbigliamento di scorta nel caso la temperatura si abbassi o ci si bagni, cibo e acqua, una torcia, una carta topografica e un kit di pronto soccorso.

La prudenza non è mai troppa! Partire sempre con un buon scarpone da montagna ai piedi e i pantaloni lunghi. Un abbigliamento dai colori visibili può aiutare in caso di difficoltà e un bastone può facilitarti nel mantenere l’equilibrio.

Quando si va per boschi o in montagna è sempre meglio essere in compagnia che soli! Questo perché non è detto si possa fare affidamento sul proprio cellulare poiché non è raro trovare zone dove non c’è campo e, in caso di incidente grave, potremmo non riuscire a usarlo.

In ogni caso è fondamentale comunicare a familiari o amici l’orario presunto di rientro, dove si intende andare e il percorso che si vuole seguire, specificando bene la zona con più particolari possibili (numero del sentiero, malghe o rifugi nelle vicinanze).

Se si perde l’orientamento nel bosco, il Soccorso Alpino – Servizio Provinciale Trentino consiglia di evitare di girovagare ma di provare a ritornare sui propri passi. In caso di bisogno chiamare il Numero Unico per le Emergenze 112.